Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 772 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 772 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 339 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 212 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 388 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 772 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,9 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 81 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 628 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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