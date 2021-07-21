Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 728 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 91 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 728 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 91 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 328 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 915 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 762 bin 728 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 91 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 863 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya