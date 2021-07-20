Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 838 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 297 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 838 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 297 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 95 megavatsaatle 13.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 201 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 838 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 297 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 663 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 979 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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