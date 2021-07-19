Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 292 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 292 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 635 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 344 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 292 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 282 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 191 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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