Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 18 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 49 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 18 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 49 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 629 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 321 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 18 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 49??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 657 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 350 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç