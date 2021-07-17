Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 53 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 41 bin 803 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 53 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 41 bin 803 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 526 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 361 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 53 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 41 bin 803??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 11 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 919 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş