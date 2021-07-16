Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 336 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 336 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 94 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 912 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 29 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 336??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 353 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 118 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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