Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 378 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 378 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 79 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 616 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 71 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 378 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde 2 Temmuz'daki 1 milyon 55 bin 298 megavatsaatlik rekor tüketimden sonra tüm zamanların en yüksek tüketimi gerçekleşmiş oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 852 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 975 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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