Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 646 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 646 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 693 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 402 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 45 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 646 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1721 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 660 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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