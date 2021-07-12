Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 485 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 753 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 485 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 753 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 38 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 655 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 485 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 753 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 379 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 572 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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