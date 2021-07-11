Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 227 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 749 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 780 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 8 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 227 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 775 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 43 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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