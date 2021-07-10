Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 31 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 31 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 627 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 231 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 45 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 31 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 830 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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