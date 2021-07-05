Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 288 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 288 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 939 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 451 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 288 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 209 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 3 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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