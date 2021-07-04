Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 997 bin 20 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 960 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 997 bin 20 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 960 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 408 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 299 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 997 bin 20 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 960 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 776 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel