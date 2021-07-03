Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 63 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 573 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 63 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 573 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 875 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 414 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 63 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 573 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde dün, 1 Temmuz'daki 1 milyon 48 bin 242 megavatsaatlik rekor tüketimden sonra tüm zamanların en yüksek tüketimi gerçekleşmiş oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 360 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 15 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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