Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 59 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 242 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 59 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 242 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 908 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 944 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 59 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 242 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece, elektrik tüketiminde dün, 30 Haziran'daki 1 milyon 35 bin 579 megavatsaatlik rekor tüketimden sonra tüm zamanların en yüksek tüketimi gerçekleşmiş oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 695 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 856 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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