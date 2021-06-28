Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 827 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 827 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 258 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 128 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 827 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 8 bin 137 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 939 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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