Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 430 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 718 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 430 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 718 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 681 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 972 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 951 bin 430 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 718 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,11 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,58 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 943 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 551 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay