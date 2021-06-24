Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 186 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 186 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 191 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 321 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 186 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 643 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 919 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel