Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 965 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 965 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 193 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 965 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 639 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 846 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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