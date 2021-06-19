Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 435 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 25 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 435 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 25 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 436 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 655 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 435 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 25 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile linyit santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 728 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 102 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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