Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 819 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 819 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 155 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 247 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 819 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile linyit santralleri ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 474 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 898 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu