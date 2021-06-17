Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 281 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 281 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 753 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 195 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 876 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 281 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile linyit santralleri ve yüzde 13,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 218 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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