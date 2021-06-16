Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 272 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 272 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 73 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 37 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 272 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile ithal kömür ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 73 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 831 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordion düğümünü kesmeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Tuğrul Tülek Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 10:36:48. #1.15#

title