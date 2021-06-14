Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 474 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 587 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 474 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 587 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 589 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 32 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 740 bin 474 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 587 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile linyit ve yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 598 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 340 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow