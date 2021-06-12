Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 868 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 868 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 805 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 156 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 868 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 555 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 874 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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