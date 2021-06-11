Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 947 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 951 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 947 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 951 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 626 megavatsaatle saat 12.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 263 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 947 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 951 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 489 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 128 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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