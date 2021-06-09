Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 99 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 755 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 99 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 755 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 122 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 330 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 99 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 755 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 365 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 416 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş