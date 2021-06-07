Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 736 bin 658 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 962 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 736 bin 658 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 962 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 175 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 13 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 736 bin 658 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 962 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 49 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş