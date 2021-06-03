Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 857 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 835 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 857 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 835 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 536 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 715 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 835 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 389 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 265 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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