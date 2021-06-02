Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 355 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 786 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 59 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 283 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 229 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow