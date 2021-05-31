Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 746 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 590 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 746 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 590 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 224 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 273 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 746 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 590 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 733 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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