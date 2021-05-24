Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 243 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 210 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 793 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 ile linyit santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 421 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Fahrettin Altun Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Pınar Altuğ Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 10:37:07. #1.16#

title