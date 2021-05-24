Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 243 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 210 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 793 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 ile linyit santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 421 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer