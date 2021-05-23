Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 86 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 831 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 86 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 831 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 782 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 71 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 814 bin 86 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 831 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 13,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 612 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 759 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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