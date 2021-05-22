Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 615 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 615 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 704 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 350 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 615 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,47 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,39 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,67 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 272 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel