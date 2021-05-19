Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 857 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 950 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 857 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 950 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 583 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 499 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 950 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,85 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,15 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,78 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 710 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 270 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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