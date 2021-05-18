Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 669 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 809 bin 384 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 669 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 809 bin 384 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 122 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 105 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 814 bin 669 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 809 bin 384 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 919 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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