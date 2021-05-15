Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 623 bin 301 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 623 bin 301 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 66 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 497 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 628 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 623 bin 301 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17 payla linyit santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,2 ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 620 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 769 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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