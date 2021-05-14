Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 606 bin 129 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 600 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 606 bin 129 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 600 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 297 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 695 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 606 bin 129 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 600 bin 56 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile linyit santralleri ve yüzde 13,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 866 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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