Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 708 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 472 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 708 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 472 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 285 megavatsaatle saat 00.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 595 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 708 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 472 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile linyit santralleri ve yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 909 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 744 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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