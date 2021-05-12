Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 319 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 319 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 639 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 29 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 319 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 343 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 246 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer