Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 829 bin 598 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 541 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 829 bin 598 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 541 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 402 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 991 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 829 bin 598 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 541 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 590 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 595 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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