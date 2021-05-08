Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 73 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 73 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 719 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 320 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 64 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 763 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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