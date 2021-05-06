Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 204 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 204 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 802 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 424 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 862 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 204 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 931 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş