Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 748 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 889 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 748 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 889 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 407 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 352 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 748 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 889 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 383 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 102 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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