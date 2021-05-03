Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 736 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 733 bin 844 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 736 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 733 bin 844 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 265 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 834 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 736 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 733 bin 844 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,6 ile linyit santralleri ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 936 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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