Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 887 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 887 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 68 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 557 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 887 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
Gelince milyonlarcası geliyor! İstilacı çöl çekirgeleri Türkiye sınırına dayandı
Gelince milyonlarcası geliyor! İstilacı çöl çekirgeleri Türkiye sınırına dayandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Meral Kaplan
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:01:45. #1.15#

title