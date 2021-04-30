Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 756 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 756 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 260 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 857 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 756 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 303 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 242 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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