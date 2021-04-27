Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 558 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 558 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 822 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 163 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 558 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 375??????? megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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