Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 540 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 354 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 922 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Lukas Podolski Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:12:49. #1.14#

title