Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 540 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 354 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 922 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel